İran, İsrail'e 44 İHA Düşürdüğünü Açıkladı

İran Sınır Muhafızları Komutanı Ahmed Ali Gouderzi, son 48 saatte İsrail'e ait 44 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, İran Sınır Muhafızları Komutanı Ahmed Ali Gouderzi, İsrail'e ait çok sayıda İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. Gouderzi, son 48 saatte İsrail'e ait 44 İHA'nın düşürüldüğünü belirterek, İHA'ların İran hava sahasına girişinin engellendiğini açıkladı. Gouderzi, "Sınır muhafızlarımız tamamen tetikte olmaya devam ediyor. Tüm düşman varlıklara, terörist gruplara, silahlı gruplara, kaçakçılara ve İran'ın sınır güvenliğine yönelik herhangi bir tehdide kararlı bir güçle karşılık verileceği konusunda sert uyarıda bulundular" dedi. - TAHRAN