İran petrol tankeri Hark Adası açıklarında 4 ABD füzesiyle vuruldu, tahliye edildi

İran medyası, Basra Körfezi'ndeki önemli bir petrol terminali olan Hark Adası açıklarında İran petrol tankerinin 4 ABD füzesiyle vurulduğunu aktardı.

İran ile ABD arasında tansiyon düşmüyor. İran Öğrenci Haber Ağı, Harg Adası açıklarındaki bir İran petrol tankerine füze saldırısı düzenlendiğini belirtti.

İran haber kuruluşu Khabar Fouri ise tankerin 4 ABD füzesiyle vurulduğunu ve tahliye edildiğini bildirdi. Olaya ilişkin daha fazla detay verilmedi.

Hark Adası, İran'ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını işliyor.