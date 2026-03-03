İran, Umman'a Saldırı İddialarını Reddediyor

İran Genelkurmay Başkanlığı, İran'ın Umman'a saldırı düzenlediğine dair çıkan haberleri yalanlayarak, Umman'ı "dost ve komşu" olarak nitelendirdi.
İran Genelkurmay Başkanlığı, İran'ın Umman'a saldırı düzenlediğine dair haberleri yalanladı. Genelkurmay Başkanlığı, Umman'ı "dost ve komşu" olarak nitelendirerek, İran'ın Umman topraklarını veya limanlarını hedef alan hiçbir askeri harekat düzenlemediğini açıkladı.
Umman'ın Salalah Limanı'na ve Dofar vilayetine İHA saldırıları düzenlenmiş, saldırılarda can kaybı yaşanmamıştı. - TAHRAN
