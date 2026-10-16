İran uyruklu şahsın midesinde 943,77 gram eroin bulundu, Bolu\'da tutuklandı

Bolu'da polis ekiplerince yapılan çalışmada, İran uyruklu bir şahsın midesinde 89 kapsül halinde 943,77 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. İstanbul'dan Ankara'ya seyahat ettiği belirlenen İran uyruklu bir şahsa yönelik yapılan iç beden muayenesinde, midesinde uyuşturucu madde kapsülleri taşıdığı tespit edildi. Yapılan incelemede, 89 kapsül halinde toplam 943,77 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan (TCK 188) işlem yapıldı. Adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.