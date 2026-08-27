İran ve Katar\'dan Trump Eleştirisi

İran Meclis Başkanı ve Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ile görüşmesinde, Trump yönetiminin "yanlış bilgilere dayanarak yanlış kararlar aldığını, ABD kaynaklarını boşa harcadığını ve bölgenin istikrarını bozduğunu" söyledi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani Tahran'da temaslarını sürdürüyor. Al Thani, İran Meclis Başkanı ve Başmüzakerecisi Muhammed Bakır Galibaf ile görüştü. İkili arasındaki görüşmede Galibaf, Al Thani'ye Trump yönetiminin "yanlış bilgilere dayanarak yanlış kararlar aldığını, ABD kaynaklarını boşa harcadığını ve bölgenin istikrarını bozduğunu" söyledi. İran Meclis Başkanı, ABD'nin "ekonomik ablukasının başarısız olacağını" belirterek, "Washington, Mutabakat Zaptı (MoU) kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeli" ifadelerini kullandı.

Al Thani, Pezeşkiyan ile görüştü

Katar Dışişleri Bakanlığı, Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani'nin İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile de ayrı bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlığa göre; görüşmede, bölgedeki durum ve bunun güvenlik ile istikrar üzerindeki yansımalarının yanı sıra gerilimi azaltma ve diyaloğa elverişli şartlar oluşturma çabaları ele alındı.

Al Thani, Muhsin Rızai ile bir araya geldi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai ile de bir araya geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, bölgedeki durum ve bölgesel güvenlik ile istikrarı güçlendirmeye yönelik bölgesel ve uluslararası çabalar ele alındı.

Açıklamada, Katar Başbakanı Al Thani'nin mevcut krizle mücadelede bölgesel güvenlik ve istikrarı korumak için sağduyu ve sorumluluğa öncelik verilmesinin önemini vurguladığı belirtildi.