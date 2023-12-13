İran yanlısı gruplar ABD üslerine SİHA saldırısı düzenledi

Irak'ta İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi, Suriye'de ABD'ye ait Al-Tanf Üssü'ne ve El-Rukban Üssü'ne silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediğini açıkladı.

Irak ve Suriye'de ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik saldırılar devam ediyor. Irak'ta İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplandığı Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Suriye-Ürdün-Irak sınır üçgeninde yer alan ABD'ye ait Al-Tanf Üssü'ne ve El-Rukban Üssü'ne silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, SİHA'ların üsleri tam isabetle vurduğu belirtildi. - ERBİL