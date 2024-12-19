Irmak Culha'nın Annesi: Adalet İstiyoruz - Son Dakika
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Irmak Culha'nın Annesi: Adalet İstiyoruz

Irmak Culha\'nın Annesi: Adalet İstiyoruz

Kahramanmaraş'ta yaya geçidinde kızına çarpan sürücünün tahliyesine tepki gösteren anne feryat etti.

19.12.2024 12:31
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Kahramanmaraş'ta yaya geçidinde Irmak Culha'ya (33) çarparak ölümüne neden olan, tutuklandıktan 179 gün sonra tahliye olan otomobil sürücüsüne tepki gösteren acılı anne Hanım Culha, "Herkes cezasını çekmeli. Benim gencecik çocuğum mezarda yatıyor. O dışarıda serbestçe geziyor, biz bunu istemiyoruz adaletimizden" diyerek gözyaşı döktü.

27 Haziran'da akşam saatlerinde 3 şeritli yolun karşısına geçmek istediği anda kırmızı ışık ihlali yapan ve hız limitini aşan otomobil sürücüsünün çarpması sonucu ağır yaralanan Irmak Çulha (22) KSÜ Tıp Fakültesi'ndeki 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti. Sürücü F.S. önce tutuklanmış ancak 4.5 ay sonra tahliye olmuştu. Karara tepki gösteren genç kızın acılı annesi Hanım Culha, "Benim kızım kural ihlali dahi yapmamışken hiçbir suçu yokken suç kaydı olan bir cani tarafından katledildi. Katledildi diyorum çünkü kaza değildi bu, cinayetti. Ama 4,5 ay yattı ve bir masum canı öldürmesine rağmen dışarıda geziyor. Şu anda belki başka Irmak'ları öldürecek. Biz adaletten yardım istiyoruz, 'onlara sığınıyoruz' dedik, 'onlara güveniyoruz' dedik ama salıverildi dışarıya, biz bunu istemiyoruz. Herkes cezasını çekmeli. Benim gencecik çocuğum mezarda yatıyor. O dışarıda serbestçe geziyor, biz bunu istemiyoruz adaletimizden. Benim çocuğumun hayalleri vardı, Kaymakamlık sınavına hazırlanıyordu hedefleri vardı. 'Ben Kaymakam olacağım' diyordu" ifadelerinde bulundu.

"En ağır cezayı alsın başka Irmak'lar ölmesin"

Kazada hayatını kaybeden talihsiz genç kızın acılı kardeşi Çağlar Culha ise, "Kardeşim Irmak, Furkan adı verilen bir cani, bir katil, insanlık dışı biri tarafından öldürüldü. Edinilen kaza görüntülerinde kayıtlara göre katil kardeşime çarptığı noktadan önceki ışıklarda da aracı ile makas atarak ilerlediği görgü tanıklarının ifadesinde de yer aldı. Yaya geçidinin üzerinde kırmızı ışık ihlali yaparak kardeşime çarpıyor. Kardeşim Irmak'a çarptığı anda frene basmak yerine gaza basarak daha da hızlandığı raporlarda yüzde 100 olarak kusurlu bulunduğu belirtildi. Fakat daha 5'inci ayını doldurmadan Kahramanmaraş 3. Asliye Mahkemesi'nde bugün gerçekleşen duruşma sonrasında serbest bırakıldı. Muhtemel kasttan ceza alması gerekirken basit taksirden ceza verilmesi de hukukun katledilmesidir. Şu an sokaklarda o kadar rahat yürüyebiliyor ki, şu an belki de Kahramanmaraş'ta bir başka Irmak'ı, bir başka hayalleri söndürmek için sokaklarda. Benim kardeşim hayat dolu bir insandı. Hayatı güzel yaşamayı seviyordu, hayalleri vardı. Kaymakam olmak için gece gündüz çalışıyordu. Caninin en ağır cezası almasını istiyorum. Benim Irmak'ım söndü başka Irmak'lar sönmesin" dedi.

Ailenin avukatlarından Muhammed Sönmez, "Hiçbir kural tanımadan, bütün uyarı ve levhalara rağmen aşırı hızlı bir şekilde kaza adı altında kanaatimizce cinayete kurban giden rahmetli Irmak Culha'nın failine verilen bu cezanın yetersiz olduğunu, verilen kararın toplumda cezasızlık algısı oluşturacağını, suçluların ıslah edilmesi ve müvekkilin ailesinin yüreğine bir damla su serpilmesi için konunun yakından takipçisi olacağız" ifadeleri yer aldı.

Avukat Tayfun Barış Aslan ise, "Kırmızı ışık ihlali ve kamera kayıtlarında belli olan yaya geçidinden geçerken hızını azaltmayıp frene basmayıp gencecik Irmak'ın ölümüne sebep olan sürücü maalesef taksirle adam öldürmeden ceza aldı. Savcılık bilinçli taksirden iddianame hazırlayarak tutukluluk halinin devamını talep ediyorken Irmak'ın ailesinin avukatları olarak bizler olayda muhtemel kast olmasından kaynaklı ceza verilmesini talep ettik. Bunların hiçbiri değerlendirilmedi normal yolda giderken kazaymış gibi değerlendirilerek ceza verilmiştir" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Irmak Culha'nın Annesi: Adalet İstiyoruz - Son Dakika

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