Irmığa düşen çocuğun yaşam mücadelesi devam ediyor - Son Dakika
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Irmığa düşen çocuğun yaşam mücadelesi devam ediyor

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde 7 yaşındaki çocuğun ırmağa düşmesi sonucu yaşam mücadelesi devam ediyor. Babaanne ve torun, vatandaşlar tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Çankırı Valisi ve İl Sağlık Müdürü, çocuğun Ankara'ya sevk edilmesini yakından takip ediyor.

18.06.2024 19:17
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Irmağa düşen çocuğun yaşam mücadelesi devam ediyor

ÇANKIRI - Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde ırmağa düşen 7 yaşındaki çocuğun yaşam mücadelesi devam ediyor.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kızılırmak ilçesinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, 7 yaşındaki Bekir Ç., oyun oynarken Kızılırmak Nehri'ne düştü. Durumu gören babaannesi Hatice Y. de Bekir Ç.'yi kurtarmak için nehre girdi. Boğulmak üzere olan Bekir Ç. ve babaannesi çevredeki vatandaşlar tarafından ırmaktan çıkartıldı. Vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaşarak babaanne ve torununa ilk müdahalesini yaptı. Bekir Ç. ve Hatice Y. daha sonra Kızılırmak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın hemen ardından harekete geçen Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya'nın Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ile görüşmeleri neticesinde 7 yaşındaki Bekir Ç. ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edildi. 7 yaşındaki Bekir Ç.'nin yoğun bakım ünitesinde takip edildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya yakından takip ediyor

Olayın hemen ardından Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar ve Ankara İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Niyazi Kurtcebe ile görüşmeleri neticesinde 7 yaşındaki Bekir Ç.'nin ambulans helikopter ile Ankara'ya sevk edilmesini yakından takip eden Çankırı İl Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin Sarıkaya, sağlık çalışanları ile görüşerek çocuğun son durumu hakkında bilgiler alarak acil şifalar dilediğini belirtti.

Kaynak: İHA

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