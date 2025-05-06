İş güvenliğini yok sayan kaynakçı pes dedirtti

Uşak'ta bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, dolu mutfak tüplerinin bulunduğu alanda kaynak yapan bir usta yer aldı. Olası bir patlama riskine rağmen yapılan bu tehlikeli işlem için vatandaş, görüntüyü "Türkiye'de iş güvenliği" notuyla paylaştı.