İş İnsanı Fatih Fil'e silahlı saldırı: Terör eylemi olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

İş İnsanı Fatih Fil'e silahlı saldırı: Terör eylemi olabilir

İş İnsanı Fatih Fil\'e silahlı saldırı: Terör eylemi olabilir
28.06.2025 21:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İş insanı Fatih Fil, İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda bacağından yaralandı. Saldırıya ilişkin 6 kişi tutuklanırken, Fil'in ailesi tarafından Haberler.com'a yapılan açıklamada, ''Geldiğimiz noktada, bu saldırının bireysel bir husumetin ötesinde, organize ve planlı bir terör eylemi olabileceği yönündeki şüpheler ağırlık kazanmıştır'' denildi.

İzmir'de silahlı saldırıya uğrayan iş insanı Fatih Fil'in ailesi, "Geldiğimiz noktada, bu saldırının bireysel bir husumetin ötesinde, organize ve planlı bir terör eylemi olabileceği yönündeki şüpheler ağırlık kazanmıştır" açıklamasında bulundu.

İş insanı Fatih Fil'e İzmir Çeşme ilçesinde bir arkadaşıyla yürüdüğü sırada arkasından yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş açtı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Bacağına isabet eden mermiyle kanlar içinde kalan Fatih Fil yere düşerken, şüpheli olay yerinden koşarak kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan iş insanı Fil, olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fil'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

6 KİŞİ TUTUKLANDI

Saldırının ardından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 6 kişinin tutuklandığı belirtildi.

AİLEDEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

Yaptığı yardımlarla bilinen ve çevresi tarafından da saygı duyulan iş insanına yönelik saldırıya ilişkin Haberler.com'a açıklamalarda bulunan Fil ailesi, "Bizim dosyamızda şu ana kadar toplam 6 kişi tutuklandı. Bunların 2'si saldırıyı bizzat gerçekleştiren tetikçiler olup, diğer 4 şahıs yardım ve yataklıktan tutuklandılar .

Soruşturma, "silahla kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla yürütülmektedir. Yapılan kriminal analizlerde; saldırının çift el tutuşla, doğrudan sırt ve baş bölgesi hedef alınarak gerçekleştirildiği ancak tetiği çeken kişinin, kamera görüntülerinden de net bir şekilde görüldüğü üzere, ateş anında gözlerini kapatıp namlunun ucunu düşürdüğü tespit edilmiştir" dedi.

SALDIRIDA TERÖR ŞÜPHESİ

Aile ayrıca açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Olayın organize bir şekilde planlandığına dair güçlü emareler mevcuttur. Eylem öncesinde Fatih Fil'in bir süre sistematik olarak takip edildiği bilgisi de soruşturma dosyasına girmiştir.

Buna rağmen şu ana dek saldırının arka planına veya olası nedenlerine ilişkin herhangi bir bildirim tarafımıza ulaşmamış, tutuklanan şahıslar da ifadelerinde hiçbir organizasyonu itiraf etmemiştir.

Geldiğimiz noktada, bu saldırının bireysel bir husumetin ötesinde, organize ve planlı bir terör eylemi olabileceği yönündeki şüpheler ağırlık kazanmıştır.

Tetikçilerin her ikisinin de Diyarbakır, Lice doğumlu olduğu bilgisi dosyada yer almaktadır."

Güvenlik, 3-sayfa, Çeşme, İzmir, Terör, Fatih, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İş İnsanı Fatih Fil'e silahlı saldırı: Terör eylemi olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ARİF BOZKURT:
    Bakın çok basit. Adalet sistemi düz mantık. Öldüren idam edilir. Yaralayan c.evinde yatmaz dev için taş ocaklarında ,kanalizasyonda devletin ağır işlerinde çalıştırılır 20 yıl. ABD. Japonya gelişmiş devletler bu ülkelerde var. 7 0 Yanıtla
  • mesut:
    Pkk Kahrolsun bide mevlise sokmaya çalışıyosunuz 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı
İsrail’den Lübnan’a saldırı 4 kişi yaralandı İsrail'den Lübnan'a saldırı! 4 kişi yaralandı
Fenerbahçeli Fred, transferde görüştüğü takımı itiraf etti Fenerbahçeli Fred, transferde görüştüğü takımı itiraf etti
Bursa’da şalvar gecesi eğlencesinde atılan hava fişekler yangına neden oldu Bursa'da şalvar gecesi eğlencesinde atılan hava fişekler yangına neden oldu
Donald Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze’de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz Donald Trump: Önümüzdeki hafta içinde Gazze'de ateşkes sağlanacağını düşünüyoruz
İki genç kız sokak ortasında saç saça birbirine girdi İki genç kız sokak ortasında saç saça birbirine girdi
Döner zincirine FETÖ soruşturmasında 32 kişi tutuklandı Döner zincirine FETÖ soruşturmasında 32 kişi tutuklandı
Adana’da silahlı kavga 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı Adana'da silahlı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı
Sakarya’daki orman yangını Bilecik’e sıçradı Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tartışmaları sürerken dikkat çeken ziyaret
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım

20:13
Alevlerle mücadele devam ediyor İşte orman yangınlarında son durum
Alevlerle mücadele devam ediyor! İşte orman yangınlarında son durum
19:32
Pakistan’da bombalı saldırı: 13 asker hayatını kaybetti
Pakistan'da bombalı saldırı: 13 asker hayatını kaybetti
19:16
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü
18:34
Türkiye’nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...
Türkiye'nin turizm cennetinde esnafın hali perişan: Haziranın sonu ve...
17:39
Özel’den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak
Özel'den kurultay davası öncesi olay çıkış: Maksat sonuç almak değil, partiyi tartıştırmak
10:30
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
Annesi gözü önünde öldürülen çocuk dehşet anlarını anlattı: Her şey benim odamda oldu
10:26
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
İkinci kez dede olma sevincini yaşayan Hüsnü Şenlendirici davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı
09:58
Elveda Youssef En-Nesyri Rekor bonservis duyuruldu
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
09:36
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı
09:35
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
Akaryakıtta tarihin en büyük indiriminin sevinci 2 gün sürdü
09:35
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Otomobili hurdaya çeviren ölümlü kazanın görüntüleri ortaya çıktı
09:16
Tüm dünyanın gözü o noktada İran nükleer tesislerde kazıya başladı
Tüm dünyanın gözü o noktada! İran nükleer tesislerde kazıya başladı
09:16
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
Parkta oturan genç kızları önce takip sonra taciz etti
09:00
Jeff Bezos’tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
Jeff Bezos'tan eşine dudak uçuklatan düğün hediyesi
08:30
Ekibine bile talimat verdi İşte Sergen Yalçın’a teklif yapacak takım
Ekibine bile talimat verdi! İşte Sergen Yalçın'a teklif yapacak takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 22:19:35. #7.12#
SON DAKİKA: İş İnsanı Fatih Fil'e silahlı saldırı: Terör eylemi olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.