İş Kazası: 34 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İş Kazası: 34 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti

İş Kazası: 34 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
25.06.2026 20:29
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Eskişehir'de ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi'nde bir işçi, 3 metreden düşerek hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi'nde meydana gelen iş kazasında bir işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ETİ Maden Kırka Bor İşletmesi'nde çalışan 34 yaşındaki Osman Uysal, henüz bilinmeyen bir sebeple yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemelerinde Osman Uysal'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Uysal'ın cenazesi Kırka Entegre Sağlık Merkezi'ne kaldırıldı. Osman Uysal'ın cenazesi Eskişehir Şehir Hastanesi morguna getirildi.

Öte yandan, Osman Uysal'ın yaklaşık 2 sene önce dünya evine girdi öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İş Kazası: 34 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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