- İş kazası geçiren işçi son yolculuğuna uğurlandı
KIRŞEHİR - Kırşehir'de lastik fabrikasında meydana gelen iş kazasında çatıdan düşen işçi son yolculuğuna uğurlandı.
Kırşehir'de, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kümbetaltı Mezarlığına defnedilen Murat Güzel için helallik istendi. Mesai arkadaşlarının katılım gösterdiği namaz öncesinde Güzel ailesi cami avlusunda taziyeleri aldı.
Hayatını kaybeden Güzel; Petlas Lastik Sanayi A.Ş.'de fabrikanın deposunun çatısında kaynak yaparken dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten yere düştükten sonra kaldırıldığı Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.
(EÖ-TB-HA-Y)
Son Dakika › 3.Sayfa › İş Kazasında Hayatını Kaybeden İşçi Uğurlandı - Son Dakika
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