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İş Kazasında Parmak Kopması

İş Kazasında Parmak Kopması
06.07.2026 11:46
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Darende'de parmağı kopan 28 yaşındaki kadın, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde meydana gelen iş kazasında parmağı kopan 28 yaşındaki kadın, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, A.B.Ç. (28), yaşadığı parmak kopması sonrası Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada acil serviste ilk müdahalesi yapılan kadın hastanın, ileri cerrahi tedaviye ihtiyaç duyması üzerine hava ambulansı talep edildi. Darende'ye yönlendirilen Sağlık Bakanlığına bağlı hava ambulansı ile alınan A.B.Ç., Malatya'daki tam donanımlı bir hastaneye sevk edildi.

Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Darende, Malatya, Sağlık, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İş Kazasında Parmak Kopması - Son Dakika

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