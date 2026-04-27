İş yerinin mutfağında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı

Eskişehir'de bir iş yerinin mutfak bölümünde gece saatlerinde çıkan yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde İhsaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bahse konu mahallede bulunan bir iş yerinin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevlerin iş yerinin tamamına ve komşu binalara sıçramasını engelledi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, mutfak bölümünde maddi hasar oluştu. - ESKİŞEHİR