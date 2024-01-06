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İşçiler Çaresizce Yangını İzledi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir şantiyede elektrik ısıtıcısının yatağa düşmesi sonucu çıkan yangında işçiler çaresizce yangını izledi. İtfaiye ekipleri tarafından alevler söndürülürken, yangında yaralanan olmadı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

İşçiler Çaresizce Yangını İzledi
06.01.2024 - 22:58,
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İşçiler çaresizce yangını izledi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şantiyede bulunan koğuşta elektrik ısıtıcısının yatağa düşmesi sebebiyle yangın çıktı. İşçiler çaresizce yangını izlerken itfaiye ekipleri tarafından alevler söndürüldü. İşçilerin eşyaları küle dönerken yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, işçilerin kaldığı koğuşta elektrik ısıtıcısının yatak üstüne devrilmesi neticesinde yangın çıktı. Durumu fark eden işçiler yangına müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İşçiler itfaiye ekiplerine haber verirken çaresizce yangını izledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İşçilerin eşyaları yangında kullanılamaz hale gelirken şans eseri yaralanan olmadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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