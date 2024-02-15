İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı - Son Dakika
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İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucunda konteynerde hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.02.2024 15:55
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İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteyner alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Özgürlük Mahallesi 210/1 Sokak'taki inşaat alanında bulunan işçilerin kaldığı konteynerde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri, konteynerde çıkan yangını söndürdü. Yangın sebebiyle konteynerde hasar oluştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İşçilerin kaldığı konteyner alev alev yandı
Kaynak: İHA

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