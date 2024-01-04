İsias Otel Davası Adıyaman\'da Yeniden Başladı

Adıyaman'da önceki gün başlayan ve ara verilen İsias Otel Davasını bu gün yeniden başladı.

6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen, antrenörden oluşan toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da ki İsias Otel davası devam ediyor. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan ve 12 saat süren dava gece geç saatlere kadar sürdü.

Bu güne ertelenen davanın ilk gününde sanıklar savunmalarını yaptı. Suçlamaları reddeden Otel Sahibi Ahmet Bozkurt, otelin bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, çocuklarının ve eşinin bu olayla ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Ahmet Bozkurt'un eşi ve çocukları da savunmalarında, otel yönetiminin tamamen Ahmet Bozkurt'a ait olduğunu aktardı.

Bu gün devam edecek duruşmada, müşteki yakınlarına söz verilecek ve onlar dinlenecek. - ADIYAMAN