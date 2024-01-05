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İsias Otel davasında annenin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika
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İsias Otel davasında annenin feryadı yürekleri dağladı

Adıyaman'da, depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının 3. gününde verilen duruşma arasında otelin enkazı başına gelen ailelerden bir annenin, 'Bak annen geldi oğlum' feryadı yürekleri dağladı. Otel enkazında hayatını kaybeden Nazımcan Hartlap'ın annesi Hilal Düzgünce'nin, 'Bak annen geldi oğlum' diye feryat etmesi tüyleri diken diken ederek yürekleri dağladı.

İsias Otel davasında annenin feryadı yürekleri dağladı
05.01.2024 - 13:28,
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Adıyaman'da, depremde 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasının 3. gününde verilen duruşma arasında otelin enkazı başına gelen ailelerden bir annenin, "Bak annen geldi oğlum" feryadı yürekleri dağladı.

6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'den turnuva için gelen voleybol sporcusu, öğretmen, antrenör, 47'si ise Türkiye Turist Rehberleri Birliği organizasyonuyla çeşitli tur şirketleri bünyesinde eğitim gezisi için gelen 86 kişinin konakladığı otelde 1'i personel olmak üzere toplam 72 kişi hayatını kaybetmişti.

Adıyaman Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 3. gününün ilk duruşma arasında duruşmaya katılan aileler, İsias Otel enkazına geldi. Enkaz başına gelen aileler burada adeta gözyaşlarına boğuldu.

Otel enkazında hayatını kaybeden Nazımcan Hartlap'ın annesi Hilal Düzgünce'nin, "Bak annen geldi oğlum" diye feryat etmesi tüyleri diken diken ederek yürekleri dağladı.

Otel enkazı başında gözyaşlarına hakim olamayan aileler, sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Adıyaman, voleybol, Kıbrıs, Deprem, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsias Otel davasında annenin feryadı yürekleri dağladı - Son Dakika


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