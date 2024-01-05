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İsias Otel Davası Tanıkların İfadesiyle Devam Ediyor - Son Dakika
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İsias Otel Davası Tanıkların İfadesiyle Devam Ediyor

İsias Otel davasının bugünkü duruşmasında tanıklar dinleniyor. İlk gününde sanıkların, ikinci gününde ölenlerin yakınlarının dinlendiği davada, bugün ise dosyada tanık olarak yer alan 20 kişi ifade veriyor. Tanıkların beyanlarına göre, otelin işleriyle ilgilenen kişilerin Ahmet Bozkurt ve çocukları olduğu belirtiliyor.

İsias Otel Davası Tanıkların İfadesiyle Devam Ediyor
05.01.2024 - 12:19,
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İlk gününde sanıkların, ikinci gününde ölenlerin yakınlarının dinlendiği İsias Otel davasının bugünkü duruşmasında tanıklar dinleniyor.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 5'i tutuklu 11 sanık ilk gün dinlenirken, ikinci gün ise 65 müştekinin dinlenmesi gerçekleştirildi. Davanın 3. gününde ise dosyada tanık olarak yer alan 20 kişi dinlenecek.

Mahkeme heyeti tanıkları dinledikten sonra müştekiler ve müşteki avukatları, sonrasında ise sanık ve sanık avukatları tanıklara soru soruyor.

Öğle arası verilen duruşmada şu ana kadar otelde resepsiyon görevlisi Murat Kuştepe, otelin muhasebecisi Celal Görücü ve otelde teknik personel olarak görev yapan Hasan Gündüzoğlu dinlendi.

Murat Kuştepe beyanında, "Otelin sahibi Ahmet Bozkurt'tur. Kendisi işlerle ilgilenir. Mehmet Fatih Bozkurt ve Efe Bozkurt, Ahmet Bozkurt'un oğullarıdır. Onlar işlerle pek ilgilenmezdi. Biz bir durum olduğunda müdüre anlatırdık. Müdür ise Ahmet Bozkurt ile iletişime geçerdi. Ben göreve başladığımda otelin 9. katı zaten vardı. Buradaki tadilat ile ilgili bir bilgim yok" dedi.

Otel muhasebecisi Celal Görücü de beyanında, "Otelin iş ve işlemlerinde Ahmet Bozkurt sorumluydu. Mehmet Fatih Bozkurt otomotiv sektöründe faaliyet gösteriyordu. Efe Bozkurt ise idari işlerde söz sahibiydi ancak Ahmet Bozkurt her konuda en son sözü söylerdi" diye konuştu.

Otelde teknik işlerle ilgilenen Hasan Gündüzoğlu ise konuşmasında, "2008 yılından deprem anına kadar orada teknik eleman olarak çalışıyordum. Bu iş yerinin sorumlusu Ahmet Bozkurt'tur. Ahmet Bozkurt'un çocukları söz sahibi değildir. Sadece Efe Bozkurt birkaç yıldır otelde işleri öğrensin diye gelir giderdi. Efe Bozkurt personelle ilgilenirdi. 9. kata demir dikme yaptık. Çelek konstrüksiyonla, sandviç panel, tavanı alçıpan ile kapatıldı. Etrafı ise cam ve alüminyum giydirme yapıldı. Eskiden terastı. Bu yapılan yeri Ahmet Bozkurt ofis olarak kullanıyordu" diye konuştu.

Mahkeme başkanı, 3 tanığın dinlenmesinin ardından duruşmaya 2 saat ara verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İsias Otel Davası Tanıkların İfadesiyle Devam Ediyor - Son Dakika


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