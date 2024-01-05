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İsias Otel Davası yeniden başladı

Adıyaman'da geçtiğimiz gün başlayan ve ara verilen İsias Otel Davası bugün yeniden başladı. 6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen, antrenörden oluşan toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği davada, sanıkların savunmaları yapıldı. Otel sahibi Ahmet Bozkurt ve ailesi suçlamaları reddederek, otelin sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu belirtti. Bugün devam edecek duruşmada müşteki yakınları dinlenecek.

İsias Otel Davası yeniden başladı
05.01.2024 - 00:36,
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İsias Otel Davası yeniden başladı

ADIYAMAN - Adıyaman'da önceki gün başlayan ve ara verilen İsias Otel Davasını bu gün yeniden başladı.

6 Şubat depremlerinde 39'u KKTC'li voleybol sporcusu, öğretmen, antrenörden oluşan toplam 72 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da ki İsias Otel davası devam ediyor. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan ve 12 saat süren dava gece geç saatlere kadar sürdü.

Bu güne ertelenen davanın ilk gününde sanıklar savunmalarını yaptı. Suçlamaları reddeden Otel Sahibi Ahmet Bozkurt, otelin bütün sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, çocuklarının ve eşinin bu olayla ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Ahmet Bozkurt'un eşi ve çocukları da savunmalarında, otel yönetiminin tamamen Ahmet Bozkurt'a ait olduğunu aktardı.

Bu gün devam edecek duruşmada, müşteki yakınlarına söz verilecek ve onlar dinlenecek.

Kaynak: İHA
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Adıyaman, voleybol, Kıbrıs, Deprem, Adliye, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsias Otel Davası yeniden başladı - Son Dakika


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