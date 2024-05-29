İsias Otel davasıyla ilgili belediye görevlilerine soruşturma izni verildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

İsias Otel davasıyla ilgili belediye görevlilerine soruşturma izni verildi

İsias Otel davasıyla ilgili belediye görevlilerine soruşturma izni verildi

İsias Otel davasıyla ilgili, otelin yapım aşamalarında imzası bulunan belediye görevlilerine soruşturma açılmasına izin verildi. Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu, Cumhuriyet Başsavcılığının talebine olumlu cevap verdi.

29.05.2024 01:08  Güncelleme: 01:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsias Otel davasıyla ilgili, otelin ilk yapım aşaması ve ikinci ruhsat aşamasında imzası bulunan belediye görevlilerine soruşturma açılmasına izin verildi.

6 Şubat'taki depremde KKTC'li sporcuların ve tur rehberlerinin de aralarında bulunduğu 72 kişiye mezar olan ve 8 kişinin yaralandığı Grand İsias Otel davasıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Grand İsias Otel soruşturması kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma izni istenilen kamu görevlileri için Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu kararını verdi. Cumhuriyet Başsavcılığının, Adıyaman Belediyesi'ndeki görevliler ile ilgili soruşturma izni talebine, Adıyaman Valiliği İl İdare Kurulu olumlu cevap verdi.

Kurul üyeleri, Başsavcılık tarafından soruşturma izin talep edilen 8 kişiden, 2'sinin hayatını kaybettiği için soruşturma izni verilmemesine, 2 kişinin ise daimi işçi olması nedeniyle 4483 sayılı kanun hükümlerine tabi olmadıklarından genel hükümlere göre işlem yapılması gerektiğine, 4 kişi için ise 'soruşturma izni verilmesine' karar verdi.

1993 yılındaki ilk ruhsatta imzası bulunan İmar Müdürü Y.G., 2001 yılındaki ikinci yapı ruhsatında imzası bulunan Ruhsat Büro Şefi B.B., İmar Müdürü M.S.A., Belediye Başkan Yardımcısı O.B. için soruşturma izni verildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Adıyaman Valiliği, Adıyaman, Yargı, Deprem, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İsias Otel davasıyla ilgili belediye görevlilerine soruşturma izni verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:29 Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı 7 kent sağanağa teslim oldu Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı 7 kent sağanağa teslim oldu
00:25 İmamoğlu’ndan Erdoğan’ın Roma gezisi eleştirisine yanıt İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Roma gezisi eleştirisine yanıt
22:23 BM’den korkutan rapor: İsrail’in Refah kentine yönelik saldırılarında en az 200 Filistinli öldü BM'den korkutan rapor: İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarında en az 200 Filistinli öldü
22:11 MGK bildirisinde dikkat çeken ’’yapay zeka’’ maddesi MGK bildirisinde dikkat çeken ''yapay zeka'' maddesi
21:49 ABD: Refah’taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz ABD: Refah'taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz
00:52 ABD’de F-35 savaş uçağı düştü ABD'de F-35 savaş uçağı düştü
22:51 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için Türkiye’ye geldi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için Türkiye'ye geldi
22:43 İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak Nasılsınız İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız?
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu
22:15 ABD’nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley İsrail’de top mermisine “Bitirin onları“ yazdı ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley İsrail'de top mermisine "Bitirin onları" yazdı
21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:37 İsrail’den yeni ateşkes hamlesi Mısır ve Katar’a teklif iletti İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti
21:34 İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun ’’hançer’’ göndermesine yanıt verdi: Benim muhatap alacağım bir tarif değil İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun ''hançer'' göndermesine yanıt verdi: Benim muhatap alacağım bir tarif değil
21:23 Kurum’dan Özel’in İliç madeni eleştirilerine yanıt Kurum'dan Özel'in İliç madeni eleştirilerine yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 02:05:17. #1.11#
SON DAKİKA: İsias Otel davasıyla ilgili belediye görevlilerine soruşturma izni verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement