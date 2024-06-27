İskenderun'da aranan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da aranan 3 şahıs tutuklandı

İskenderun\'da aranan 3 şahıs tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleşen gasp olayının şüphelisi M.A.G., ruhsatsız silah satın alma suçundan aranan O.C. ve hırsızlık suçundan aranan H.D. yakalanarak tutuklandı.

27.06.2024 00:49
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 25 Haziran tarihinde İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde meydana gelen gasp olayının şüphelisi M.A.G., ruhsatsız ateşli silahları satın alma suçundan 6 bin 500? adli para cezası ile aranan O.C. ve hırsızlık suçundan 6 ay 7 gün hapis cezası ile aranan H.D., yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da aranan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da aranan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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