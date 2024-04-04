Hatay\'ın İskenderun ilçesinde aranan 5 şahıs yakalandı

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 5 şahıs, emniyet güçlerinin çalışmalar neticesinde yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Hatay Emniyet Müdürlüğü huzuru ve asayişi sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet ekipleri tarafından İskenderun ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapis cezası bulunan O.S., kasten yaralama suçundan 1 yıl hapis cezası ile aranan E.O., kasten öldürme suçundan aranan O.D., hırsızlık suçundan aranan A.H. ve hakaret suçundan aranan M.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan O.S. ve E.O. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şahıslar hakkında ise adli işlemler başlatıldı. - HATAY