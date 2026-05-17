Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmada hapis cezaları bulanan 2 şahıs yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada; bilişim sistemlerinin banka kredi kurumlarının aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan S.T.B. ile hakaret suçundan 2 ay 7 gün hapis cezasıyla aranan H.K. İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Son Dakika › 3. Sayfa › İskenderun'da Aranan İki Şahıs Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?