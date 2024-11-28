İskenderun\'da Asayiş Uygulaması

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri tarafından geniş çaplı asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İskenderun'da polis ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde kentin ıssız sokaklarında asayiş ve huzur uygulaması gerçekleştirildi. Vatandaşların kimlik sorgularının yapıldığı ve araçların kontrol edildiği uygulama vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. - HATAY