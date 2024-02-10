İskenderun'da bir barakada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İskenderun'da bir barakada çıkan yangın söndürüldü

İskenderun\'da bir barakada çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde sahil yolunda bulunan bir barakada çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda baraka kullanılamaz hale geldi.

10.02.2024 14:02
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HATAY (İHA) – Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir barakada meydana gelen yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İskenderun ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sahil yolu kenarında yer alan bir barakada yangın çıktı. Sahil yolundaki bir barakada alevleri gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek, alevler diğer barakalara sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı baraka kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da bir barakada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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