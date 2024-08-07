İskenderun\'da çöp yangını söndürüldü

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan çöp yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, İskenderun ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan çöpten kaynaklanan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürüldü. - HATAY