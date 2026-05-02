İskenderun\'da evin mutfağından alevler yükseldi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde müstakil evin mutfağından yükselen alevler, evi sarmadan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın, İskenderun ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde bulunan müstakil evde evde çıktı. Evin mutfak kısmında alevleri fark eden ev sahibi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek evi sarmadan kontrol altına aldı. Yangında ev zarar gördü. - HATAY