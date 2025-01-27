İskenderun’da Hırsızlık Çetesi Çöktü

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde evlere girerek çeşitli eşyalar çalan 6 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızların çaldığı kar küresiyse dikkat çekti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık suçlarına önlemeye yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar sonucunda 20 Ocak günü İskenderun İsmet İnönü mahallesinde organize şekilde hareket ederek evlerden hırsızlık yapan; H.N.Y., U.C.U., O.Z.T., A.S., E.K. ve M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda; 1 adet televizyon, 2 adet kol saati, 2 adet kolye, 1 adet kar küresi ele geçirildi. Şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandılar. - HATAY