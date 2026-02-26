İskenderun\'da Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kamu kurumundan hırsızlık şüphelisi olarak aranan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda: kamu kurum ve kuruluşundaki eşya üzerinde hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan C.B. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
