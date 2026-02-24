Hatay\'da apartman dairesi ve metruk binada yangın

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir apartman dairesinde ve metruk binada çıkan iki ayrı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, İskenderun ilçesi Yunus Emre ile Mustafa Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın dairesinde yangın çıkarken Mustafa Kemal Mahallesi'nde metruk binada yangın çıktı. Alevlere teslim olan yapıları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerin olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesiyle söndürüldü. Çıkan yangından dolayı apartman dairesi zarar gördü. - HATAY