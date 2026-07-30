İskenderun'da İş Makinesinde Yangın
İskenderun'daki OSB'de iş makinesinde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) iş makinesinde yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, iş makinesinden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, ekipler tarafından soğutma çalışması gerçekleştirildi. Olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İHA
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