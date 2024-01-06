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İskenderun'da Limak Konteyner Kentte çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İskenderun'da Limak Konteyner Kentte çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bulunan Limak Konteyner Kentte bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, diğer konteynerlere sıçramadan kontrol altına alındı.

İskenderun\'da Limak Konteyner Kentte çıkan yangın söndürüldü
06.01.2024 - 08:42,
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde Limak Konteyner Kentte çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Limak Konteyner Kentte bir konteynerde yangın çıktı. Yangını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da Limak Konteyner Kentte çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun'da Limak Konteyner Kentte çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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