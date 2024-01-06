İskenderun\'da Limak Konteyner Kentte çıkan yangın söndürüldü

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Limak Konteyner Kentte çıkan yangına itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İskenderun ilçesi Çay Mahallesi Limak Konteyner Kentte bir konteynerde yangın çıktı. Yangını gören komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın diğer konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi. - HATAY