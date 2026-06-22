İskendurun'da ev yangını - Son Dakika
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İskendurun'da ev yangını

İskendurun\'da ev yangını
22.06.2026 08:27  Güncelleme: 08:28
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında ev zarar gördü.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde müstakil evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı

Yangın, İskenderun ilçesine bağlı Kocatepe Mahallesi'nde bulunan müstakil evde evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede müdahale ederek diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ev zarar gördü. - HATAY

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Hatay, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskendurun'da ev yangını - Son Dakika

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