Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin C. idaresindeki 31 ALJ 593 plakalı otomobil, yabancı uyruklu Ahmat B. idaresindeki plakasız elektrikli motosikletle çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Ahmat. B. ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › İskenderun'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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