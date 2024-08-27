İskenderun'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet ve Bisiklet Sürücüleri Yaralandı - Son Dakika
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İskenderun'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet ve Bisiklet Sürücüleri Yaralandı

İskenderun\'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet ve Bisiklet Sürücüleri Yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosiklet ve bisiklet sürücüleri yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

27.08.2024 09:42
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobilin çarptığı motosiklet ve bisikletin sürücüleri yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, İskenderun ilçesi kent merkezinde yaşandu. İ.D'nin kullandığı 31 Z 6540 plakalı otomobil, İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde M.T. idaresindeki 31 ARL 971 plakalı motosiklet ve H.G'nin sürdüğü bisiklete çarptı. Kontrolden çıkan otomobil, sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.T. ve H.G, sağlık ekibince İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet ve Bisiklet Sürücüleri Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da Otomobilin Çarptığı Motosiklet ve Bisiklet Sürücüleri Yaralandı - Son Dakika
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