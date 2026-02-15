İskenderun\'da Polis Denetimi!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekipleri kafelere ve kıraathanelere uygulama gerçekleştirdi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri, akşam saatlerinde nüfus yoğunluğunun yaşandığı kafe ve kıraathanelere yönelik uygulama gerçekleştirdi. Uygulamada; kimlik sorgulaması yapıldı.

İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, ilçe genelinde denetimlerinde her alanda ve her saatte süreceğini ifade ederek vatandaşların huzuru için ekiplerin sahada olduğunu belirtti. - HATAY