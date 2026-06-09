İskenderun'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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İskenderun'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

İskenderun\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
09.06.2026 08:44
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir otomobil duvara çarparak kazaya sebep oldu, sürücü yaralı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde alt geçitte yol kenarında bulunan duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi alt geçit mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY

Kaynak: İHA

İskenderun, 3. Sayfa, Jandarma, İtfaiye, Trafik, Ulaşım, Hatay, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İskenderun'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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