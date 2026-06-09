İskenderun\'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde alt geçitte yol kenarında bulunan duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza; İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi alt geçit mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan duvara çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı. - HATAY