İskenderun'da uyuşturucudan 33 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı - Son Dakika
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İskenderun'da uyuşturucudan 33 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı

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İskenderun\'da uyuşturucudan 33 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan 33 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü, emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 33 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan E.K. yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında E.K.'yi İskenderun'da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA
Uyuşturucu Ticaretiİskenderun3. SayfaGüncelHataySon Dakika

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SON DAKİKA: İskenderun'da uyuşturucudan 33 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı - Son Dakika
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