İskenderun\'da yapılan uygulamada 8 kişi yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen uygulamada; bin 133 şahıs ve 653 araç sorgulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet güçlerince; 4 Mayıs tarihinde İskenderun genelinde yapılan uygulamalarda; bin 133 şahıs ve 653 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda; 4'ü aranan, 2'si kayıp toplam 8 kişi yakalandı, 9 yoklama kaçağına tebligat yapıldı, 1 şahıs tutuklandı, 1 motosiklet trafikten men edildi. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 39 gram cannabinoid maddesi, 2 gram esrar maddesi, 5 gram metamfetamin, hırsızlık konusu kimlik, banka kartları ve 6 bin dolar para ele geçirildi. - HATAY