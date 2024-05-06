İskenderun'da yapılan uygulamada 8 kişi yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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İskenderun'da yapılan uygulamada 8 kişi yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

İskenderun\'da yapılan uygulamada 8 kişi yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada bin 133 şahıs ve 653 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda 4'ü aranan, 2'si kayıp toplam 8 kişi yakalandı. Ayrıca, 2 adet ruhsatsız tabanca, uyuşturucu maddeler ve hırsızlık konusuyla ilgili malzemeler ele geçirildi.

06.05.2024 13:23
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde 4 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen uygulamada; bin 133 şahıs ve 653 araç sorgulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kentte asayişi ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet güçlerince; 4 Mayıs tarihinde İskenderun genelinde yapılan uygulamalarda; bin 133 şahıs ve 653 araç sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda; 4'ü aranan, 2'si kayıp toplam 8 kişi yakalandı, 9 yoklama kaçağına tebligat yapıldı, 1 şahıs tutuklandı, 1 motosiklet trafikten men edildi. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 39 gram cannabinoid maddesi, 2 gram esrar maddesi, 5 gram metamfetamin, hırsızlık konusu kimlik, banka kartları ve 6 bin dolar para ele geçirildi. - HATAY

Kaynak: İHA

İskenderun, Hatay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da yapılan uygulamada 8 kişi yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi - Son Dakika

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