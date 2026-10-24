İskenderun\'da yerleşim yerine giren yılan HBB itfaiyesince yakalanıp doğaya bırakıldı

İskenderun'da yerleşim yerine giren yılan HBB itfaiyesince yakalanıp doğaya bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Meydan Mahallesi'nde yerleşim yerinde görülen yılan, HBB itfaiye ekiplerince zarar verilmeden yakalandı. Ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yerleşim yerinde görülen yılan, Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri tarafından yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.
Meydan Mahallesi'nde yılan görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye gelen HBB itfaiye ekipleri, yılanı zarar vermeden yakalamak için çalışma gerçekleştirdi.
Ekiplerin titiz çalışması sonucu yakalanan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?