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İskenderun'da ağır hasarlı bina yıkımı sırasında çevredeki iki bina çökme riskine karşı boşaltıldı - Son Dakika
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İskenderun'da ağır hasarlı bina yıkımı sırasında çevredeki iki bina çökme riskine karşı boşaltıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında başka ağır hasarlı bir binaya zarar verildiği için çevredeki iki bina çökme riskine karşı boşaltıldı. Binalardaki 40 dairede yaşayan aileler, tedbir amaçlı olarak Ayder Apartmanı'na yerleştirildi. AFAD Arama Kurtarma ekibi ve emniyet güçleri de güvenlik önlemleri aldı.

İskenderun\'da ağır hasarlı bina yıkımı sırasında çevredeki iki bina çökme riskine karşı boşaltıldı
28.12.2023 - 16:17,  Güncelleme: 16:18
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında başka ağır hasarlı binaya zarar verildiği için çevredeki iki bina çökme riskine karşı boşaltıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çay Mahallesi'ndeki bir binanın yıkım esnasında diğer ağır hasarlı binaya zarar verildi. Zarar sonrası binanın çökme riskine karşı çevrede bulunan Baysal ve Bulvar Apartmanlarının A ve B bloklarında toplam 40 daire tedbir amaçlı tahliye edildi. Tahliyesi yapılan aileler Ayder Apartmanı'na yerleştirildi. AFAD Arama Kurtarma ekibinden 4 kişi tedbir amaçlı sahada görevlendirilirken, emniyet güçleri yıkım çevresinde güvenlik önlemleri aldı. - HATAY

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'da ağır hasarlı bina yıkımı sırasında çevredeki iki bina çökme riskine karşı boşaltıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskenderun'da ağır hasarlı bina yıkımı sırasında çevredeki iki bina çökme riskine karşı boşaltıldı - Son Dakika
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