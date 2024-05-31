İskenderun'daki MCG Towers Davasında İkinci Duruşma Gerçekleştirildi - Son Dakika
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İskenderun'daki MCG Towers Davasında İkinci Duruşma Gerçekleştirildi

İskenderun\'daki MCG Towers Davasında İkinci Duruşma Gerçekleştirildi

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki depremde 14 kişiye mezar olan 17 katlı MCG Towers davasında ikinci duruşma gerçekleştirildi. Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan müteahhidin, 'C40 beton döktürdüm ancak deprem çok şiddetliydi, bu kadar yüksek bir bina bu şiddetteki bir depreme dayanmazdı' sözleri dikkat çekti.

31.05.2024 20:17
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Hatay'ın İskenderun ilçesindeki depremde 14 kişiye mezar olan 17 katlı MCG Towers davasında ikinci duruşma gerçekleştirildi. Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan müteahhidin, "C40 beton döktürdüm ancak deprem çok şiddetliydi, bu kadar yüksek bir bina bu şiddetteki bir depreme dayanmazdı" sözleri dikkat çekti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da 25 bine yakın insan vefat etmiş binlerce bina yerle bir olmuştu. Depremin en çok yıkıma sebep olduğu noktalardan olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasına ilişkin davada tutuksuz 13 sanığının yargılanmasına devam edildi. İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan cezaevinde bulunan müteahhit Mehmet Coşkun G. ile tutuksuz sanıklardan statik proje müellifi Mehmet Y., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz bir sanığın da salonda bulunduğu duruşmaya, avukatlar ve müştekiler de katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan müteahhit Mehmet Coşkun G., inşaat çalışmalarında en iyi malzemeleri kullandığını iddia ederek, bir suçu varsa da onu çekmeye razı olduğunu dile getirdi.

"Cezaevinde olmasaydım ben de o binada oturuyor olacaktım ve ölecektim"

Binanın kaba inşaatı sırasında başka bir suçtan cezaevine girdiğini ve hüküm giydiğini ifade eden Mehmet Coşkun G., "Benden sonra binanın yapımını fiili olarak şirket müdürüm yürüttü. O da zaten yüklü miktar parayla daha sonra kaçtı. Cezaevinde olmasaydım ben de o binada oturuyor olacaktım ve ölecektim. Biz ölsek de bina yaşasın diye C40 beton döktürdüm ancak deprem çok şiddetliydi, bu kadar yüksek bir bina bu şiddetteki bir depreme dayanmazdı" ifadelerini kullandı.

Duruşmada diğer iki sanık da haklarındaki suçlamaları reddetti. Müştekiler ise binanın kusurlarını anlatarak sanıkların tutuklu yargılanmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri tarihe erteledi.

Öte yandan, duruşma öncesi apartmanda vefat edenlerin yakınları ve avukatlar, adliye önünde açıklama yaptı. Depremde annesini kaybeden Süheyl Sümbültepe, "Bizler adalet peşinde aileleri ve MCG Towers'da ailelerini kaybedenlerin yakınları olarak sorumluların cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İskenderun'daki MCG Towers Davasında İkinci Duruşma Gerçekleştirildi - Son Dakika

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