İskenderun'daki Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı

16.08.2025 11:01
Hatay'ın İskenderun ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde mobilya atölyesinde çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi Muradiye Mahallesi'nde bulunan bir mobilya atölyesinde yaşandı. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Mobilya atölyesi olması nedeniyle içerideki ahşap malzemelerin tutuşmasıyla alevler yoğun duman oluşturdu. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın sabahın erken saatlerinde kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının sürdüğü, içten yanan ahşapların da güvenlik amacıyla dışarı çıkarıldığı öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İHA

İskenderun'daki Mobilya Atölyesinde Yangın Çıktı
