İskilip-Çorum yolunda şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü, sürücü yara almadı - Son Dakika
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İskilip-Çorum yolunda şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü, sürücü yara almadı

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İskilip-Çorum yolunda şarampole devrilen otomobil hurdaya döndü, sürücü yara almadı
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İskilip-Çorum kara yolunun 6'ncı kilometresinde kontrolden çıkan otomobil şarampole devrilerek hurdaya döndü. Sürücü kazayı yara almadan atlattı, araç otoparka çekildi ve jandarma inceleme başlattı.

Çorum'un İskilip ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin hurdaya döndüğü kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, İskilip-Çorum kara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.V. idaresindeki 19 FN 396 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı. Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araç otoparka çekildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
İncelemeJandarma3. SayfaİskilipGüncelÇorumSon Dakika

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