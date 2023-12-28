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İskilip İtfaiye Müdürlüğü Son Bir Yılda 232 Olaya Müdahale Etti - Son Dakika
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İskilip İtfaiye Müdürlüğü Son Bir Yılda 232 Olaya Müdahale Etti

Çorum'un İskilip ilçesinde bulunan İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, son bir yılda 232 olaya müdahale etti. İtfaiye Müdürlüğü, 1 itfaiye noktası, 8 araç ve 24 personel ile 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. 2023 yılında ise 118 yangın, 41 trafik kazası, 35 su baskını ve 38 kurtarma olaylarına müdahale edilmiş, ayrıca 36 iş yeri denetimi gerçekleştirilmiştir. İtfaiye Müdürlüğü ayrıca 370 kamu personeline yangın müdahale temel eğitimi vermiş ve 4 kamu kuruluşunda tatbikatlar düzenlemiştir.

İskilip İtfaiye Müdürlüğü Son Bir Yılda 232 Olaya Müdahale Etti
28.12.2023 - 15:29,
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Çorum'un İskilip ilçesinde, itfaiye ekipleri son bir yılda 232 olaya müdahale etti.

İskilip Belediyesi'nden yapılan açıklama da, İtfaiye Müdürlüğü'nün 7 gün 24 saat vatandaşların yanında olduğunu belirtilerek, "1 itfaiye noktası, 8 araç ve 24 personel ile tüm olaylara hazır bir şekilde görevimizin başındayız. 2023 yılında 118 yangın, 41 trafik kazası, 35 su baskını ve 38 kurtarma olaylarına müdahale ederek, 36 iş yeri denetimi gerçekleştirdik. Hizmet içi eğitimler kapsamında 370 kamu personeline yangın müdahale temel eğitimi verilerek, 4 kamu kuruluşunda tatbikat yapıldı" denildi. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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