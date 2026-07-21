Çorum'un İskilip ilçesinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlenen evde 21 kök kenevir ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İskilip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kenevir yetiştirdiği tespit edilen H.A. (60) isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Operasyonda saksılara dikili vaziyete 21 kök kenevir ele geçirildi.
Konuyla ilgili H.A. gözaltına alındı. - ÇORUM
Son Dakika › 3. Sayfa › İskilip'te Kenevir Operasyonu - Son Dakika
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