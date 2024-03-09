İskoçya'da Filistin Destekçileri Gazze İçin Protesto Gösterisi Düzenledi

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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'ta toplanan Filistin destekçileri, Gazze'de acil ateşkes sağlanması için protesto gösterisi düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki bombardımanı devam ederken, İskoçya'daki Filistin destekçileri her cumartesi olduğu gibi bugün de başkent Edinburgh'ta gösteri düzenledi. İngiltere hükümetine İsrail'e destek verdiği için tepki gösteren Filistin destekçileri, "Nerede kadın hakları savunucuları", "Nerede insanlık", "Özgür Filistin" ve "Acil Ateşkes" sloganları attı. Gösteriye katılan çocuklar Filistin için şarkılar söyledi.

Gösteride konuşma yapan Filistin destekçisi, "Batı'nın yalnız bıraktığı Gazze Şeridi'ndeki tüm anneler için üzgünüm. Gazze'de 30 binin üstünde insan öldürüldü. Bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk" ifadelerini kullandı.

Göstericiler ayrıca, sloganları da attı. - EDINBURGH