İslahiye\'de silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde belediyeye bağlı asfalt şantiyesi bekçisinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Bestami Doğan, bölgede bulunan İslahiye belediyesine ait asfalt şantiyesinde gece bekçisi olarak çalışan Ümit T. (37) ile tartıştı. Tartışma sırasında Ümit T.'nin tabancasıyla ateş açtığı Bestami Doğan karın bölgesinden ağır yaralandı. Ağır yaralanan Doğan, kaldırıldığı İslahiye Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenaze, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından teslim alınan yakınları tarafından defnedildi.

Olayın ardından aracıyla kaçan saldırgan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. - GAZİANTEP