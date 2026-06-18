Gaziantep'te evde yılan paniği - Son Dakika
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Gaziantep'te evde yılan paniği

Gaziantep\'te evde yılan paniği
18.06.2026 09:46  Güncelleme: 09:49
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir eve giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin özel aparatlarla yaptığı çalışma sonucu zarar verilmeden yakalanarak doğaya salındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, havaların ısınmasıyla birlikte yerleşim yerlerinde görülmeye başlanan yılanlar vatandaşa korku dolu anlar yaşatıyor. Son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve giren yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılan paniğe neden oldu.

Eve giren yılan özel aparatlarla yakalandı

Yılanı fark edince büyük korku ve panik yaşayan hane halkı durumu Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İslahiye İtfaiye Amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede ihbarın yapıldığı adrese gelen itfaiye ekipleri, yılanı yakalama aparatları kullanarak özel bir teknikle hayvana zarar vermeden kıskıvrak yakaladı. Çuvala konularak bulunduğu evden çıkarılan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yerleşim yerlerinden uzak, kırsal bir bölgede yeniden doğaya salındı. Yılanın çıkarılmasıyla rahat bir nefes alan ev halkı, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Vatandaşlar son günlerde yılan ve kene görülme vakalarında artış olduğunu belirterek belediyeye ilaçlama çağrısı yaptı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Gaziantep, Hayvanlar, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'te evde yılan paniği - Son Dakika

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